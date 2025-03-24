Ответ правительства БАГАЦу: "Увольнение главы ШАБАКа не подлежит судебному рассмотрению"

Адвокаты Цион Амир, Нир Лазар и Инон Сарталь подали в БАГАЦ ответ правительства по поводу апелляций на решение о прекращении полномочий главы ШАБАКа Ронена Бара. Напомним, в пятницу судья БАГАЦа Гила Кнафи-Штайниц распорядилась приостановить процесс выполнения решения правительства об увольнении Бара, и до понедельника, 24 марта, правительство должно было подать свой ответ.

В этом документе подчеркивается, что правительство возражает против временного судебного запрета на увольнение главы ШАБАКа, поскольку это лишает правительство его законных полномочий и вредит его ответственности за безопасность государства. Правительство подчеркивает, что решение досрочно прекратить полномочия Ронена Бара было принято 20 марта на заседании кабинета министров, и он должен закончить свою службу 10 апреля – или когда будет назначен постоянный глава ШАБАКа (наиболее ранний вариант из двух).

Ронен Бар был приглашен на заседание правительства, однако он отказался на нем присутствовать и вместо этого отправил письмо, которое правительство расценивает как выражение недоверия к избранному правительству и его решениям. Решение об увольнении Ронена Бара с поста главы ШАБАКа было принято из-за потери доверия и отсутствия возможности эффективно работать, когда глава ШАБАКа не доверяет правительству.

В документе особо подчеркивается, что во время войны на нескольких фронтах, которую ведет государство, невозможно сохранять ситуацию, в которой глава ключевой службы безопасности Израиля не пользуется доверием правительства. В письме также приводится судебный прецедент, когда было установлено, что петиция общественных организаций не может рассматриваться, если пострадавшая (по утверждению этих организаций) сторона решила не обращаться в БАГАЦ.

На вышеперечисленных основаниях правительство просит отклонить петиции против увольнения Ронена Бара с должности руководителя ШАБАКа.