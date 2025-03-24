Второй за вечер ракетный обстрел из Газы. Сигналы тревоги в Сдероте и на границе с сектором

В 20:59 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучали в Сдероте, Ибиме, Нир-Ам.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газы, она была успешно перехвачена силами ПВО.

Последний ракетный обстрел из сектора Газы был осуществлен два часа назад: в сторону Сдерота были запущены две ракеты, обе были перехвачены.