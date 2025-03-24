Эскалация в Газе и ликвидация лидеров ХАМАСа. Видеокомментарий Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о событиях, связанных с войной в Израиле, и деятельностью ЦАХАЛа.

В ходе боевых действий в Газе Израиль продолжает точечные ликвидации высокопоставленных членов политбюро ХАМАСа. Среди прочих был уничтожен Иссам ад-Далис, исполнявший обязанности главы организации в Газе (а затем и его преемник). На данный момент общее число ликвидированных лидеров группировки в этом регионе достигло 14 из 20 человек, при этом часть оставшихся успели покинуть сектор еще до начала войны. Эти удары демонстрируют возросшие разведывательные возможности Израиля и эффективность агентурной сети, значительно усиленной в ходе наземной операции.

Параллельно израильская армия продолжает удары по военным объектам ХАМАСа, уделяя особое внимание командному составу боевого крыла группировки. Уничтожены три командира бригад, включая одного из ключевых полевых лидеров – Изз ад-Дина аль-Хадада, контролировавшего север сектора. Однако, несмотря на высокую эффективность операций, пока Израиль действует ограниченными силами, не прибегая к полномасштабному наступлению.

На стратегическом уровне Израиль усиливает военное присутствие, перебрасывая дополнительные подразделения в сектор Газа и демонстрируя готовность к эскалации, если ХАМАС не проявит гибкость в вопросе освобождения заложников. Пока боевые действия ведутся в ограниченном формате, но дальнейшие шаги зависят от реакции ХАМАСа.

Кроме этого, Израиль активно совершенствует свою противовоздушную оборону, адаптируя систему "Железный купол" к новым угрозам, в частности к атакам малых беспилотников и крылатых ракет. Последние испытания подтвердили успешную модернизацию системы, позволяющую эффективнее справляться с такими угрозами.

Как изменится ситуация в регионе в ближайшие недели? Будет ли ХАМАС вынужден пойти на уступки, или конфликт продолжит набирать обороты?

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

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