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Израиль

Пострадавшая школьница эвакуирована из ущелья Амир при помощи волонтеров-спасателей

Полиция
Эйлат
время публикации: 24 марта 2025 г., 17:32 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 17:32
Пострадавшая школьница эвакуирована из ущелья Амир при помощи волонтеров-спасателей
Пресс-служба полиции Израиля
Пострадавшая школьница эвакуирована из ущелья Амир при помощи волонтеров-спасателей
Пресс-служба полиции Израиля
Пострадавшая школьница эвакуирована из ущелья Амир при помощи волонтеров-спасателей
Пресс-служба полиции Израиля

Волонтеры полицейского спасательного подразделения "Эйлат-Эйлот" и бойцы подразделения ЯСАМ Эйлатского округа эвакуировали из ущелья Амир 17-летнюю школьницу, получившую травму во время похода.

Сразу по прибытии волонтеры оказали пострадавшей неотложную медицинскую помощь, зафиксировали ей травмированную ногу. Из-за сложных условий местности для помощи в спасательной операции были вызваны бойцы подразделения ЯСАМ.

Они эвакуировали старшеклассницу и сопроводили ее к машине скорой помощи, доставившей девушку в больницу для дальнейшего лечения.

Израиль
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