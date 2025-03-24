Пострадавшая школьница эвакуирована из ущелья Амир при помощи волонтеров-спасателей
время публикации: 24 марта 2025 г., 17:32 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 17:32
Волонтеры полицейского спасательного подразделения "Эйлат-Эйлот" и бойцы подразделения ЯСАМ Эйлатского округа эвакуировали из ущелья Амир 17-летнюю школьницу, получившую травму во время похода.
Сразу по прибытии волонтеры оказали пострадавшей неотложную медицинскую помощь, зафиксировали ей травмированную ногу. Из-за сложных условий местности для помощи в спасательной операции были вызваны бойцы подразделения ЯСАМ.
Они эвакуировали старшеклассницу и сопроводили ее к машине скорой помощи, доставившей девушку в больницу для дальнейшего лечения.
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