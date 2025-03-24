Пострадавшая школьница эвакуирована из ущелья Амир при помощи волонтеров-спасателей

Волонтеры полицейского спасательного подразделения "Эйлат-Эйлот" и бойцы подразделения ЯСАМ Эйлатского округа эвакуировали из ущелья Амир 17-летнюю школьницу, получившую травму во время похода.

Сразу по прибытии волонтеры оказали пострадавшей неотложную медицинскую помощь, зафиксировали ей травмированную ногу. Из-за сложных условий местности для помощи в спасательной операции были вызваны бойцы подразделения ЯСАМ.

Они эвакуировали старшеклассницу и сопроводили ее к машине скорой помощи, доставившей девушку в больницу для дальнейшего лечения.