Сирены "Цева адом" в центре Израиля. Обстрел из Йемена

В 20:00-20:05 24 марта сирены "Цева адом" вновь прозвучали в центре Израиля. ЦАХАЛ сообщает о ракетном обстреле из Йемена.

Сигнал тревоги был активирован в Тель-Авиве и населенных пунктах Гуш-Дана, в Иерусалиме и окрестностях, и еще в сотнях населенных пунктов.

ЦАХАЛ заявляет: за пределами воздушного пространства Израиля была перехвачена ракета, выпущенная из Йемена.

Примерно на 20 минут были приостановлены вылеты из аэропорта "Бен-Гурион" и прием авиарейсов.

Предыдущий обстрел Израиля из Йемена был зафиксирован поздно утром 23 марта. ЦАХАЛ сообщал, что ракета была перехвачена до того, как пересекла границу Израиля. Палестинские источники сообщали, что фрагменты ракеты упали в деревне Ад-Дахария, около Хеврона. Хуситы заявляли, что атаковали аэропорт "Бен-Гурион". Позже стало известно, что одна из ракет хуситов упала в Саудовской Аравии.