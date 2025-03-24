В больнице РАМБАМ прооперирован военнослужащий, раненный в теракте

Врачи больницы РАМБАМ сообщили, что военнослужащий, получивший тяжелые ранения в теракте на перекрестке Тишби, прооперирован. Операция продолжалась несколько часов.

Пациент переведен в отделение интенсивной терапии, его состояние стабильное. Пациент по-прежнему погружен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ.

Утром 24 марта на автобусной остановке на 66-й трассе в районе перекрестка Тишби, недалеко от Йокнеама, был совершен теракт. Был убит 85-летний Моше (Муса) Горн из кибуца А-Зореа, военнослужащий ЦАХАЛа получил тяжелые ранения. ЦАХАЛ передал, что солдат служил водителем большегрузного автомобиля в бронетанковом батальоне.