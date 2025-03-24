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Израиль

В больнице РАМБАМ прооперирован военнослужащий, раненный в теракте

время публикации: 24 марта 2025 г., 19:31 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 19:31
В больнице РАМБАМ прооперирован военнослужащий, раненный в теракте
Yossi Aloni/Flash90

Врачи больницы РАМБАМ сообщили, что военнослужащий, получивший тяжелые ранения в теракте на перекрестке Тишби, прооперирован. Операция продолжалась несколько часов.

Пациент переведен в отделение интенсивной терапии, его состояние стабильное. Пациент по-прежнему погружен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ.

Утром 24 марта на автобусной остановке на 66-й трассе в районе перекрестка Тишби, недалеко от Йокнеама, был совершен теракт. Был убит 85-летний Моше (Муса) Горн из кибуца А-Зореа, военнослужащий ЦАХАЛа получил тяжелые ранения. ЦАХАЛ передал, что солдат служил водителем большегрузного автомобиля в бронетанковом батальоне.

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Теракт на перекрестке Тишби: один погибший, один тяжелораненый