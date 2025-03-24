Подробности шпионского дела: Юсупов получил $41000 за работу на "Мусу"

Государственная прокуратура подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против 65-летнего Эдуарда Юсупова, жителя Нетивота, занимавшегося шпионской деятельностью в интересах Ирана. Он был арестован в феврале.

Согласно тексту обвинительного заключения, в ноябре 2024 года, в период войны "Железных мечей", Юсупов возобновил контакт со старым знакомым в Азербайджане по имени Таир, которого он знал до репатриации в Израиль. Во время их разговора Таир познакомил его с другим человеком, который представился как "Моиз". Юсупов и "Моиз" впоследствии поддерживали прямую связь в приложении WhatsApp, где "Моиз" представился как "Муса". "Муса" утверждал, что он заинтересован в открытии бизнеса в Израиле, но на самом деле он действовал как иностранный агент и поручил Юсупову ряд заданий по сбору разведывательной информации.

Согласно обвинительному заключению, Юсупов выполнял просьбы "Мусы", собирая и документируя конфиденциальную информацию и сведения о национальной инфраструктуре и различных объектах по всей стране, включая объекты в Беэр-Шеве, базы Армии обороны Израиля, военные объекты в Негеве, порт Хайфы, парки, библиотеки, зоопарки, коммерческие и развлекательные зоны и многое другое. Некоторые кадры были сделаны с использованием специального телефона и технических средств для фотосъемки, а также во время проезда вблизи крупных военных баз.

Юсупов снял по просьбе "Мусы" квартиру в Хайфе с видом на Хайфский порт, где, согласно его указаниям, он документировал, среди прочего, крупные планы кораблей, промышленных труб на территории порта и многое другое.

В период своей работы на "Мусу" Юсупов тщательно сохранял секретность, действовал осторожно, чтобы избежать обнаружения, и получил в общей сложности около 41000 долларов США за выполнение заданий, а также в качестве расходов на проживание. Оплата производилась через цифровой кошелек.

Подсудимому были предъявлены обвинения в предоставлении противнику информации с намерением нанести ущерб государственной безопасности, предоставлении противнику информации за деньги, контакте с иностранным агентом и государственной измене.

Ранее полиция сообщала, что "Муса" представлялся поначалу Юсупову как гражданин Азербайджана, проживающий в Дубае. При этом отмечалось, что Юсупов выполнял задания, понимая уже в начале этой деятельности, что им руководят из страны, враждебной Израилю (не из Азербайджана или ОАЭ). Им руководила иранская разведка. Оплату за свои услуги он получал в криптовалюте.

Это далеко не первое подобное расследование. Ранее неоднократно за последние месяцы сообщалось об арестах иранских агентов, которые были завербованы через соцсети или иным способом и выполняли различные "поручения" – от относительно "невинных" до покушений на убийство. Зачастую в качестве обвиняемых по таким делам фигурировали репатрианты из стран бывшего СССР, многие из которых давно живут в Израиле, но испытывали материальные затруднения. Были среди задержанных и уроженцы Израиля – как евреи, так и арабы.