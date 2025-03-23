Арестован Эдуард Юсупов, действовавший в Израиле по заданию иранских спецслужб

Полиция и ШАБАК сообщают об аресте 65-летнего Эдуарда Юсупова, жителя Нетивота, занимавшегося наблюдением и фотосъемкой объектов стратегической инфраструктуры и системы безопасности в Израиле по заданию иранских спецслужб. Он был арестован в феврале.

В ходе следствия было установлено, что с октября 2024 года Юсупов контактировал с человеком, который представился ему гражданином Азербайджана, проживающим в Дубае, и выполнял для него многочисленные задания, включая наблюдение и фотосъемку, связанные с инфраструктурой и объектами безопасности в Израиле, включая базы Армии обороны Израиля, порт Хайфы, нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе и Центр ядерных исследований "Сорек" около Явне. За свою деятельность Юсупов получал денежное вознаграждение (в общей сложности – десятки тысяч долларов).

Установлено, что, действуя по заданию "куратора", Юсупов снял квартиру в Хайфе с видом на Хайфский порт. Он выполнял задания, понимая еще в начале этой деятельности, что им руководят из страны, враждебной Израилю (не из Азербайджана или ОАЭ). Им руководила иранская разведка. Оплату за свои услуги он получал в криптовалюте.

24 марта против Эдуарда Юсупова будет подано обвинительное заключение.

Это далеко не первое подобное расследование. Ранее неоднократно за последние месяцы сообщалось об арестах иранских агентов, которые были завербованы через соцсети или иным способом и выполняли различные "поручения" – от относительно "невинных" до покушений на убийство. Зачастую в качестве обвиняемых по таким делам фигурировали репатрианты из стран бывшего СССР, многие из которых давно живут в Израиле, но испытывали материальные затруднения. Были среди задержанных и уроженцы Израиля – как евреи, так и арабы.