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В Израиле

Операция "Волнорез" продолжается: задержаны пятеро подозреваемых в терроре

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Операция
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что минувшей ночью в Иудее и Самарии продолжалась масштабная операция "Волнорез" по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

В операции были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).

Операции проводились в деревнях Суахара, Зуриф, Бара-Хасан, Хармала, Акабат-Джаббар, а также в городах Шхем и Хеврон.

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В общей сложности задержаны пятеро подозреваемых, заявляют военные. Они переданы для допросов следователям ШАБАКа. Конфискованы оружие и боеприпасы.

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Во время операций в Иудее и Самарии за последние сутки среди израильтян пострадавших не было.

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