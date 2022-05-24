adv_08 m_ar_top_1
adv_09 ar_top_1
Иерусалим:
14 - 25°
Тель-Авив:
18 - 24°
Эйлат:
21 - 34°
Приложение
для Android
Все новости
adv_07 ar_top_2
В Израиле

ЦАХАЛ: в ходе операции в Дженине произошла перестрелка, среди израильтян потерь нет

время публикации: | последнее обновление:
блог версия для печати фото
ЦАХАЛ: в ходе операции в Дженине произошла перестрелка, среди израильтян потерь нет
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила информацию, появившуюся ранее в арабских СМИ, по поводу перестрелки в Дженине, в результате которой есть пострадавшие среди боевиков.

Согласно официальному сообщению, бойцы ЦАХАЛа и пограничной полиции, а также сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) около лагеря беженцев в Дженине проводили операцию по задержанию разыскиваемых террористов. В частности, бойцы разведки бригады "Голани", спецподразделения "Дувдеван", пограничного спецназа и ШАБАКа находились в районе Вади Буркин, когда завязалась перестрелка с боевиками.

adv_10 incontent_1

ЦАХАЛ заявляет, что зафиксировано точное попадание по боевикам. Кроме того, задержан разыскиваемый террорист, а также изъяты две автоматические винтовки М-16 и армейский бронежилет.

adv_11 m_ar_1

Среди израильтян в ходе этой операции пострадавших нет, заявляют в ЦАХАЛе.

adv_12 incontent_2

adv_13 m_end_ar_wwh
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 Мая 2022
Операция "Волнорез" продолжается: задержаны пятеро подозреваемых в терроре
adv_14 ar_middle_wwh
adv_15 ar_middle_yandex
adv_16 ar_middle_mobile_yandex
adv_17 ar_right_wwh
adv_18 ar_right_1

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

14:04 DocAviv 2022: первая публикация интервью Эйхмана и украинское документальное кино
13:29 ЦАХАЛ: в ходе операции в Дженине произошла перестрелка, среди израильтян потерь нет
13:06 В Мариуполе при разборе завалов многоэтажного дома обнаружили около 200 тел погибших
12:43 Профсоюз учителей назначил на понедельник предупредительную забастовку, включая спецобразование
12:29 Эпидемия коронавируса в Израиле: более 14 тысяч зараженных, около 300 из них госпитализированы, отменены маски на авиарейсах
10:58 "Маса" открывает новые программы и увеличивает грант для русскоязычных участников
10:35 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине, идет 90-й день войны
10:24 На 6-й трассе грузовик врезался в заграждения и загорелся, водитель погиб
adv_19 ar_right_2
adv_20 ar_right_3
adv_21 ar_right_4
adv_22 ar_right_5