ЦАХАЛ: в ходе операции в Дженине произошла перестрелка, среди израильтян потерь нет

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила информацию, появившуюся ранее в арабских СМИ, по поводу перестрелки в Дженине, в результате которой есть пострадавшие среди боевиков.

Согласно официальному сообщению, бойцы ЦАХАЛа и пограничной полиции, а также сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) около лагеря беженцев в Дженине проводили операцию по задержанию разыскиваемых террористов. В частности, бойцы разведки бригады "Голани", спецподразделения "Дувдеван", пограничного спецназа и ШАБАКа находились в районе Вади Буркин, когда завязалась перестрелка с боевиками.

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ЦАХАЛ заявляет, что зафиксировано точное попадание по боевикам. Кроме того, задержан разыскиваемый террорист, а также изъяты две автоматические винтовки М-16 и армейский бронежилет.

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Среди израильтян в ходе этой операции пострадавших нет, заявляют в ЦАХАЛе.