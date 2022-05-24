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В Израиле

Прогноз погоды на 24 мая: повышение температуры, малооблачно

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Прогноз погоды на 24 мая: повышение температуры, малооблачно
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 24 мая, температура повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Без осадков.

В Иерусалиме – 14-25 градусов, в Тель-Авиве – 18-24, в Хайфе – 18-22, в Эйлате – 21-34, в Беэр-Шеве – 14-31, в Мицпе-Рамоне – 16-25, на побережье Мертвого моря – 23-33, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-25, в Ариэле – 15-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-30, на Голанских высотах – 14-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21-22 градусов, высота волн – 100-140 см.

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На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В среду-пятницу ожидается постепенное повышение температуры, солнечно.

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