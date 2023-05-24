adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
18 - 29°
Тель-Авив:
21 - 28°
Эйлат:
24 - 36°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.731 ₪ 4.012 ₪
Иерусалим:
18 - 29°
Тель-Авив:
21 - 28°
Эйлат:
24 - 36°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Президент Герцог вручит "Бейтару" Кубок Израиля

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Президент Герцог вручит
    Oren Ben Hakoon/Flash90

    24 мая в резиденции президента состоится вручение Кубка Израиля по футболу команде "Бейтар" (Иерусалим).

    Церемония состоится после того, как мэр Иерусалима Моше Леон и глава Федерации футбола Шими Зуарец обратились в канцелярию главы государства с просьбой завершить инцидент, имевший место накануне на стадионе "Сами Офер".

    Президент Герцог дал принципиальное согласие. Он обусловил его тем, что мероприятие будет не только торжественным, но и воспитательным – под девизом "Борьба с насилием в израильском спорте".

    adv_11 incontent_1

    adv_12 m_ar_1

    Вручение Кубка стало возможным после того, как юридический советник Федерации футбола заявил, что нет юридических препятствий перед присвоением титула столичному клубу.

    Мэр Иерусалима Моше Леон объявил, что празднования с болельщиками пройдут вечером 24 мая в столичном парке Ган Сакер. Хэппенинг начнется в 19:00.

    adv_13 rimma_dw_d
    adv_14 rimma_dw_m
    adv_15 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 Мая 2023
    Гендиректор канцелярии президента о хаосе на стадионе в Хайфе: "Я против того, чтобы "Бейтар" лишали Кубка"
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_middle_yandex
    adv_18 ar_middle_mobile_yandex
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    19:10 Вынесен приговор трем бойцам "Голани" за жестокое обращение с задержанным палестинцем
    18:35 Стоянка в Тель-Авиве вдвое подорожает для тех, кто не прописан в городе
    18:19 В Самарии обнаружена ракетная установка, нацеленная на израильское поселение
    17:12 С территории Сирии обстрелян беспилотник ЦАХАЛа
    17:01 Завершился визит специального посланника Катара в сектор Газы
    16:43 Израильские парапланеристы стали причиной тревоги на границе с Ливаном
    16:03 Российские источники: два самолета и два вертолета в Брянской области были сбиты ЗРК Patriot
    15:42 Итоги валютных торгов 24 мая 2023 года: курсы доллара и евро резко возросли
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5