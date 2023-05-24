Президент Герцог вручит "Бейтару" Кубок Израиля

24 мая в резиденции президента состоится вручение Кубка Израиля по футболу команде "Бейтар" (Иерусалим).

Церемония состоится после того, как мэр Иерусалима Моше Леон и глава Федерации футбола Шими Зуарец обратились в канцелярию главы государства с просьбой завершить инцидент, имевший место накануне на стадионе "Сами Офер".

Президент Герцог дал принципиальное согласие. Он обусловил его тем, что мероприятие будет не только торжественным, но и воспитательным – под девизом "Борьба с насилием в израильском спорте".

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Вручение Кубка стало возможным после того, как юридический советник Федерации футбола заявил, что нет юридических препятствий перед присвоением титула столичному клубу.

Мэр Иерусалима Моше Леон объявил, что празднования с болельщиками пройдут вечером 24 мая в столичном парке Ган Сакер. Хэппенинг начнется в 19:00.