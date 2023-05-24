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    В Израиле

    В Самарии обнаружена ракетная установка, нацеленная на израильское поселение

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    В Самарии обнаружена ракетная установка, нацеленная на израильское поселение
    Фото: кадр из видео Абу Али Экспресс

    В среду, 24 мая, в палестинских телеграм-каналах были опубликованы два видео, на которых запечатлена небольшая самодельная ракета типа "касам", направленная на израильский населенный пункт в Самарии.

    Это видео заинтересовало израильскую армию и службы безопасности, поскольку ракетная установка была заснята за пределами сектора Газы.

    Израильский блогер "Абу Али", специализирующийся на ближневосточной тематике, в своем телеграм-канале обратил внимание на видео, на котором ракета кустарного производства снята с близкого расстояния, и к ней прикреплена записка на арабском: "Батальон Аль-Айяш". Запуск ракеты "касам-1" в сторону поселения Шакед. Среда, 24.5.23 года. То, что последует дальше, будет намного серьезнее", – говорится в записке.

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    Новостная служба телеканала "Кешет" и сайта "Мако", опубликовала второе видео, на котором запечатлен запуск ракеты в сторону израильского поселения. Съемка была прекращена сразу после старта ракеты. Израильские комментаторы полагают, что запуск был неудачным и ракета упала сразу же после старта.

    Вместе с тем N12 пишет, что израильские силы безопасности уже установили место проведения съемок.

    Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что силы ЦАХАЛа в деревне Назалт на территории дивизии "Менаше" обнаружили предмет, похожий на пусковую установку. Она передана силам безопасности для дальнейшего расследования.

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    Сайт 0404.co.il со ссылкой на свои источники в армии написал, что ракетная установка, найденная в Самарии, оказалась муляжом. По информации издания, ракета сделана из обрезка трубы, а носовая часть была сделана из картона.

    Источник в армии отметил, что в ракету было заложено небольшое количество взрывчатки, которой хватило на то, чтобы она пролетела три метра. Ракета не представляла опасности для населенных пунктов, находящихся в этом районе.

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