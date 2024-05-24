Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 24 мая: удары по целям в различных районах сектора

В ночь на 24 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Интенсивность боевых действий высокая.

На севере сектора: ВВС и артиллерия ЦАХАЛа наносили удары по целям в Джабалии, в городе продолжаются бои; ВВС ЦАХАЛа атаковали дом семьи Абу Лабан на севере города Газа, есть убитые и раненые; ВМС ЦАХАЛа обстреливали цели на побережье города Газа; израильские военные обстреливали из автоматического оружия район мечети Али и 8-ю улицу города Газа, сообщалось также об атаках с применением дронов; в результате удара по дому в городе Газа погибли не менее пяти человек и еще несколько были ранены.

В центре сектора: ВМС ЦАХАЛа обстреливали цели в районе Зауайды; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на востоке Дир аль-Балаха; сообщалось об интенсивной перестрелке к югу от города Газа.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в центре, на востоке и на юге Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 24 мая.