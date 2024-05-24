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Израиль

Опрос "Mаарива": Смотрич снова ниже барьера, оппозиция набирает 63 мандата без арабских партий

время публикации: 24 мая 2024 г., 07:33 | последнее обновление: 24 мая 2024 г., 07:33
Опрос "Mаарива": Смотрич снова ниже барьера, оппозиция набирает 63 мандата без арабских партий
Flash90

Согласно еженедельному пятничному опросу, проведенному компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Махане Мамлахти" набрала бы 29 мандатов.

"Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу получил бы 20 мандатов, "Еш Атид" во главе с Яиром Лапидом – 14 мандатов, НДИ во главе с Авигдором Либерманом – 11 мандатов, "Оцма Йегудит" во главе с Итамаром Бен-Гвиром – 10 мандатов.

У ШАС – 9 мандатов, у "Яадут а-Тора" – 7, у ХАДАШ-ТААЛ – 6, у РААМ и МЕРЕЦ – по 5.

Партия "Авода" преодолевает электоральный барьер и набирает 4 мандата.

Партия "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича не проходит барьер, так же, как и партия "Ямин Мамлахти" и партия БАЛАД.

Как следствие, правящая коалиция набирает рекордно низкие 46 мандатов, а оппозиция впервые набирает больше 60 мандатов без арабских партий.

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