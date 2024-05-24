ЦАХАЛ атаковал террористические объекты "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 24 мая 2024 г., 18:32 | последнее обновление: 24 мая 2024 г., 18:32
В пятницу, 24 мая, силы подразделения 869 выявили террористов, проникших в военное здание в районе Марун ар-Рас (южный Ливан). Вскоре после этого истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали это здание, а также еще одно, также используемое террористами "Хизбаллы" в военных целях, в районе Мис аль-Джабаль.
Ранее ПВО успешно перехватили подозрительную цель, проникшую в воздушное просранство Израиля с территории Ливана.
Накануне вечером силы ЦАХАЛа открыли артиллерийский огонь с целью устранения угрозы в районе Маруана.