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Израиль

ЦАХАЛ атаковал террористические объекты "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 24 мая 2024 г., 18:32 | последнее обновление: 24 мая 2024 г., 18:32
ЦАХАЛ атаковал террористические объекты "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

В пятницу, 24 мая, силы подразделения 869 выявили террористов, проникших в военное здание в районе Марун ар-Рас (южный Ливан). Вскоре после этого истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали это здание, а также еще одно, также используемое террористами "Хизбаллы" в военных целях, в районе Мис аль-Джабаль.

Ранее ПВО успешно перехватили подозрительную цель, проникшую в воздушное просранство Израиля с территории Ливана.

Накануне вечером силы ЦАХАЛа открыли артиллерийский огонь с целью устранения угрозы в районе Маруана.

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