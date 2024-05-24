ЦАХАЛ: около северных границ Израиля перехвачен БПЛА, летевший с востока
время публикации: 24 мая 2024 г., 05:45 | последнее обновление: 24 мая 2024 г., 06:10
ЦАХАЛ сообщает, что истребитель израильских ВВС успешно перехватил беспилотный самолет, летевший с востока в северный регион Израиля.
Беспилотник был перехвачен до того, как он вошел в воздушное пространство Израиля, подчеркивает пресс-служба ЦАХАЛа.
Фрагменты ракеты-перехватчика упали в районе Цфата, что привело к пожару.
Иракские боевики-шииты взяли на себя ответственность за попытку атаковать Хайфу.