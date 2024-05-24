ЦАХАЛ: около северных границ Израиля перехвачен БПЛА, летевший с востока

ЦАХАЛ сообщает, что истребитель израильских ВВС успешно перехватил беспилотный самолет, летевший с востока в северный регион Израиля.

Беспилотник был перехвачен до того, как он вошел в воздушное пространство Израиля, подчеркивает пресс-служба ЦАХАЛа.

Фрагменты ракеты-перехватчика упали в районе Цфата, что привело к пожару.

Иракские боевики-шииты взяли на себя ответственность за попытку атаковать Хайфу.