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Израиль

ЦАХАЛ: около северных границ Израиля перехвачен БПЛА, летевший с востока

время публикации: 24 мая 2024 г., 05:45 | последнее обновление: 24 мая 2024 г., 06:10
ЦАХАЛ: около северных границ Израиля перехвачен БПЛА, летевший с востока
Ofer Zidon/Flash90

ЦАХАЛ сообщает, что истребитель израильских ВВС успешно перехватил беспилотный самолет, летевший с востока в северный регион Израиля.

Беспилотник был перехвачен до того, как он вошел в воздушное пространство Израиля, подчеркивает пресс-служба ЦАХАЛа.

Фрагменты ракеты-перехватчика упали в районе Цфата, что привело к пожару.

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