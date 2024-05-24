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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 24 мая: операции в Шхеме, Туль-Кареме, Бейтунии

время публикации: 24 мая 2024 г., 08:01 | последнее обновление: 24 мая 2024 г., 08:05
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 24 мая: операции в Шхеме, Туль-Кареме, Бейтунии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 24 мая действовали в Шхеме (в основном в Балате), в Туль-Кареме и в Бейтунии (к западу от Рамаллы).

Сообщалось о вооруженных столкновениях.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 24 мая.

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