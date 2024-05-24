Тревога на севере, возможно проникновение вражеского БПЛА

В 19:16 в Верхней Галилее прозвучал сигнал тревоги, предупреждающий об угрозе проникновения враждебного летательного аппарата.

Он был слышен в населенных пунктах Дишон, Айелет а-Шахар, Гадот, Хулата, Йесуд а-Маале, Ифтах, Малкия, Мевуот Хермон, Мишмар а-Ярден, Амука, Рамот Нафтали, Сдэ Элиэзер, Рамат Дальтон (промзона), Дальтон, Керем Бен Зимра, Альма, Рехания.