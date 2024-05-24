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Израиль

Тревога на севере, возможно проникновение вражеского БПЛА

время публикации: 24 мая 2024 г., 19:17 | последнее обновление: 24 мая 2024 г., 19:22
На границе с Ливаном. Март 2021 г.
Doron Horowitz/FLASH90

В 19:16 в Верхней Галилее прозвучал сигнал тревоги, предупреждающий об угрозе проникновения враждебного летательного аппарата.

Он был слышен в населенных пунктах Дишон, Айелет а-Шахар, Гадот, Хулата, Йесуд а-Маале, Ифтах, Малкия, Мевуот Хермон, Мишмар а-Ярден, Амука, Рамот Нафтали, Сдэ Элиэзер, Рамат Дальтон (промзона), Дальтон, Керем Бен Зимра, Альма, Рехания.

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