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Израиль

МИД Израиля запретил консульству Испании в Иерусалиме обслуживать жителей Палестинской автономии

время публикации: 24 мая 2024 г., 10:23 | последнее обновление: 24 мая 2024 г., 10:23
МИД Израиля запретил консульству Испании в Иерусалиме обслуживать жителей Палестинской автономии
Фото NEWSru.co.il

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил о запрете на контакты дипломатических представительств Испании в Израиле с Палестинской автономией, включая обслуживание жителей ПА в Иудее и Самарии консульством Испании в Иерусалиме.

Заявление Каца стало ответом на выступление второго вице-премьера правительства Испании Йоланды Диаз, заявившей, что признания Испанией государства Палестине недостаточно, и что "нужно приложить все усилия для ее освобождения от реки до моря", то есть фактически призвавшей к уничтожению Израиля.

Диаз также обвинила Израиль в военных преступлениях и геноциде, и потребовала от Европейского союза отменить все договоры с Израилем и поддержать иски против него в международных судах.

В ответ Кац назвал Диаз "дурой, полной ненависти", и рекомендовал ей идти изучать "историю 700-летней власти ислама в Аль-Андалусе, теперь называемом Испанией".

Йоланда Диаз – член испанской Коммунистической партии, представляет в правящей коалиции Испании союз крайне-левых сил Sumar.

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