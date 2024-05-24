МИД Израиля запретил консульству Испании в Иерусалиме обслуживать жителей Палестинской автономии

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил о запрете на контакты дипломатических представительств Испании в Израиле с Палестинской автономией, включая обслуживание жителей ПА в Иудее и Самарии консульством Испании в Иерусалиме.

Заявление Каца стало ответом на выступление второго вице-премьера правительства Испании Йоланды Диаз, заявившей, что признания Испанией государства Палестине недостаточно, и что "нужно приложить все усилия для ее освобождения от реки до моря", то есть фактически призвавшей к уничтожению Израиля.

Диаз также обвинила Израиль в военных преступлениях и геноциде, и потребовала от Европейского союза отменить все договоры с Израилем и поддержать иски против него в международных судах.

В ответ Кац назвал Диаз "дурой, полной ненависти", и рекомендовал ей идти изучать "историю 700-летней власти ислама в Аль-Андалусе, теперь называемом Испанией".

Йоланда Диаз – член испанской Коммунистической партии, представляет в правящей коалиции Испании союз крайне-левых сил Sumar.