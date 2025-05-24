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Израиль

Национальный центр кибербезопасности прокомментировал "звонки со звуками взрывов"

Кибербезопасность
время публикации: 24 мая 2025 г., 11:25 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 11:33
Национальный центр кибербезопасности прокомментировал "звонки с требованием освободить заложников"
AP Photo/Kiichiro Sato

Национальный центр кибербезопасности выступил с заявлением по поводу звонков с криками заложников и звуками взрывов, подчеркнув, что это "попытки посеять панику среди населения".

"Сам факт поступления такого звонка не наносит вреда телефону", - пояснили в центре, подчеркнув, что "в случае получения такого звонка следует заблокировать этот номер телефона на своем устройстве".

Звонки поступают со следующих номеров: 079-9444000, 074-7375311 и 072-2604986.

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