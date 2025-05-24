Телефонные звонки с криками заложников. Штаб семей похищенных: "Мы не имеем к этому отношения"

В ночь на субботу тысячи израильтян, ответив на звонки с неопознанных номеров, услышали записи криков заложников на фоне взрывов и призыв к немедленному освобождению похищенных. По свидетельству некоторых из тех, кто ответил на звонок, в трубке звучали взрывы, крики, а также фразы: "В Газе заложники, чего вы ждете?", при этом у говорившего на иврите не было заметно какого-либо акцента.

Штаб семей заложников заявил, что не имеет отношения к этим звонкам. "В последние часы поступают сообщения о телефонных звонках, якобы из штаба семей похищенных, сделанных с неустановленных номеров, в которых слышны записи криков на фоне бомбардировок Армии обороны Израиля (фрагменты из видео, ранее распространенных ХАМАСом). Мы подчеркиваем, что не имеем отношения к этим звонкам".

"Народ Израиля выступает за возвращение всех похищенных и прекращение войны. Пришло время правительству выполнить волю народа и вернуть всех за одну сделку. Уже 596 дней как похищенные кричат", - говорится в заявлении штаба.

Национальный центр кибербезопасности выступил с заявлением по поводу звонков с криками заложников и звуками взрывов, подчеркнув, что это "попытки посеять панику среди населения".

"Сам факт поступления такого звонка не наносит вреда телефону", - пояснили в центре, подчеркнув, что "в случае получения такого звонка следует заблокировать этот номер телефона на своем устройстве".

Звонки поступают со следующих номеров: 079-9444000, 074-7375311 и 072-2604986.