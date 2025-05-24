Силы ЦАХАЛа продолжают действовать против террористических организаций по всему сектору Газы: ВВС атаковали и уничтожили пусковую установку, из которой накануне была обстреляна территория Израиля.

Кроме того, в рамках операции "Колесницы Гидеона", силы ЦАХАЛа за последние дни ликвидировали нескольких террористов, уничтожили заминированные военные здания, надземную и подземную террористическую инфраструктуру, а также противотанковые позиции, которые использовались террористическими организациями.

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали более 100 целей по всему сектору Газы.