За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали более 100 целей по всему сектору Газы
время публикации: 24 мая 2025 г., 13:39 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 13:39
Силы ЦАХАЛа продолжают действовать против террористических организаций по всему сектору Газы: ВВС атаковали и уничтожили пусковую установку, из которой накануне была обстреляна территория Израиля.
Кроме того, в рамках операции "Колесницы Гидеона", силы ЦАХАЛа за последние дни ликвидировали нескольких террористов, уничтожили заминированные военные здания, надземную и подземную террористическую инфраструктуру, а также противотанковые позиции, которые использовались террористическими организациями.
За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали более 100 целей по всему сектору Газы.
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