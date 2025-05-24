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Израиль

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали более 100 целей по всему сектору Газы

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
Война с ХАМАСом
время публикации: 24 мая 2025 г., 13:39 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 13:39
За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали более 100 целей по всему сектору Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа продолжают действовать против террористических организаций по всему сектору Газы: ВВС атаковали и уничтожили пусковую установку, из которой накануне была обстреляна территория Израиля.

Кроме того, в рамках операции "Колесницы Гидеона", силы ЦАХАЛа за последние дни ликвидировали нескольких террористов, уничтожили заминированные военные здания, надземную и подземную террористическую инфраструктуру, а также противотанковые позиции, которые использовались террористическими организациями.

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали более 100 целей по всему сектору Газы.

Израиль
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