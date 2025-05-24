x
24 мая 2025
|
последняя новость: 21:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 мая 2025
|
24 мая 2025
|
последняя новость: 21:23
24 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кан": ЦАХАЛ ввел в Газу все регулярные сухопутные и танковые подразделения

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 24 мая 2025 г., 21:23 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 21:23
"Кан": ЦАХАЛ ввел в Газу все регулярные сухопутные и танковые подразделения
Пресс-служба ЦАХАЛа

По информации новостной службы "Кан", в рамках расширения наземной операции ЦАХАЛ ввел в сектор Газы все регулярные сухопутные и танковые подразделения, последней зашла 35-я бригада "Цанханим".

По данным "Кан", на данный момент бои сосредоточены на севере сектора и в районе Хан-Юниса, на юге. Неделю назад ЦАХАЛ призвал жителей покинуть означенные районы, предупредив, что они станут ареной интенсивных боевых действий.

В новостном сюжете на "Кан-11" отмечалось, что продвижение в глубь сектора Газы происходит медленно, в отличие от того, как это происходило в прошлом. Неспешность является стратегией, соответствующий приказ был отдан начальником Генштаба Эялем Замиром и командующим Южным военным округом. В соответствии с новой стратегией, продвижение происходит при поддержке с воздуха, чтобы минимизировать угрозы для военных.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 мая 2025

596-й день войны: удары в Газе, операции в Иудее и Самарии