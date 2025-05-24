"Кан": ЦАХАЛ ввел в Газу все регулярные сухопутные и танковые подразделения

По информации новостной службы "Кан", в рамках расширения наземной операции ЦАХАЛ ввел в сектор Газы все регулярные сухопутные и танковые подразделения, последней зашла 35-я бригада "Цанханим".

По данным "Кан", на данный момент бои сосредоточены на севере сектора и в районе Хан-Юниса, на юге. Неделю назад ЦАХАЛ призвал жителей покинуть означенные районы, предупредив, что они станут ареной интенсивных боевых действий.

В новостном сюжете на "Кан-11" отмечалось, что продвижение в глубь сектора Газы происходит медленно, в отличие от того, как это происходило в прошлом. Неспешность является стратегией, соответствующий приказ был отдан начальником Генштаба Эялем Замиром и командующим Южным военным округом. В соответствии с новой стратегией, продвижение происходит при поддержке с воздуха, чтобы минимизировать угрозы для военных.