Полиция сообщила о задержании подозреваемого в причастности к убийству Юрия Волкова

Пресс-служба полиции округа Тель-Авива сообщила о задержании 22-летнего жителя Холона по подозрению в причастности к убийству Юрия Волкова. В сообщении отмечается, что подозреваемый задержан благодаря оперативной информации.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что после сбора информации на улицу Йотвата в Холоне была отправлена оперативная группа. Через несколько часов оперативники увидели, как двое мужчин на мотоциклах выезжают со двора одного из частных домов, и задержали их. В это же время другая оперативная группа зашла в дом. В ходе задержания подозреваемый натравил на полицейских собаку бойцовской породы. Защищаясь, полицейские выстрелили в собаку и нейтрализовали ее. Двое полицейских при нападении собаки были травмированы. Они были доставлены в больницу с травмами от легких до средней тяжести. Кроме того, в результате стрельбы была легко ранена девушка, гостившая у подозреваемого. Найдено транспортное средство предполагаемого убийцы – макси-скутер Yamaha TMAX (симбиоз мотоцикла и скутера).

Убийство произошло вечером 23 ноября на пересечении улиц Эйлат и Йосефталь в Холоне. Юрий с женой приезжали из Бат-Яма смотреть квартиру, которую собирались арендовать. Они возвращались на автобусную остановку, когда на пешеходном переходе их едва не сбил мотоциклист, проехавший на красный свет. Женщина достала свой телефон, чтобы снять на камеру инцидент. Мотоциклист потребовал, чтобы она отдала ему телефон. Женщина попыталась от него уйти, мотоциклист поехал за ней. Когда к ним подошел Юрий, мотоциклист выхватил нож и одним ударом нанес ему смертельное ранение, после чего скрылся. Юрий успел сказать жене, что ему плохо, и упал. Этим вечером Юрий должен был выйти в ночную смену. Он работал в больнице "Ихилов".

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Спустя несколько часов после убийства в социальных сетях было опубликовано видео с видеорегистратора автомобиля, остановившегося на светофоре.

24 ноября СМИ написали, что следствие столкнулось со сложностями при установлении личности преступника, так как его лицо скрывала каска, а на мотоцикле не было номерных знаков. Супруга убитого утверждала, что мотоциклист говорил с арабским акцентом.

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В полиции говорили, что следствие использует все имеющиеся технологические средства, в том числе предпринята попытка отследить телефон преступника. При этом СМИ писали, что в следственных органах опасаются, что убийца может попытаться скрыться на территории Палестинской автономии или вылететь за границу.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что похороны Юрия Волкова состоятся в воскресенье, 27 ноября, чтобы дать возможность проживающим в России родственникам приехать в Израиль и проститься с ним.