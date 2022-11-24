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    В Израиле

    ЦАХАЛ: тело Тирана Фару, погибшего в Дженине, передано его семье

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    Тиран Фару (Феро)
    Фото семьи погибшего

    Около 5 утра 24 ноября пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила: "После усилий органов безопасности и координации с палестинскими службами и Палестинской администрацией тело Тирана Фару – израильтянина, погибшего в автокатастрофе в Дженине – в настоящее время передается его семье в Израиль".

    Вскоре после этого семья Тирана подтвердила, что его тело передано им. Близкие погибшего выразили благодарность всем, кто способствовал процессу.

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    Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил: "Выражаем искренние соболезнования семье Фару и всей общине друзов в связи с трагической гибелью Тирана, которому сегодня должно было исполниться 18 лет. Вернуть его тело его семье – это меньшее, что мы можем сделать, чтобы принести мир в их дом. Я благодарю всех, кто действовал, чтобы замкнуть этот печальный круг".

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    Как сообщалось ранее, двое граждан Израиля (примерно 18 лет, из друзского населенного пункта Далият аль-Кармель) проехали 22 ноября через контрольно-пропускной пункт Гильбоа (Джаламэ) в район города Дженин (Палестинская автономия), где они попали в тяжелую автомобильную аварию. От полученных травм один из них (Тиран Фару) умер и его тело было доставлено в морг больницы в Дженине, другой получил тяжелые травмы – на вертолете ЦАХАЛа он был эвакуирован в больницу РАМБАМ в Хайфе.

    Дядя погибшего юноши в эфире радиостанции "Кан Бет" рассказывал, что племянник с другом поехал в Дженин, чтобы починить свой автомобиль (по другой версии – чтобы купить недорого автомобильные шины). По дороге они попали в ДТП, Тиран погиб, его друг получил тяжелые травмы. Тело Тирана доставили в морг больницы в Дженине, но оттуда его выкрали боевики "Бригад мучеников Аль-Аксы" (военное крыло ФАТХа), которые требуют в обмен на тело израильтянина вернуть тела боевиков, вывезенные израильскими военными с территории Палестинской автономии. (Хусам Фару, отец Тирана Фару, в интервью "Решет Бет" утверждал, что его сын был еще жив и находился в реанимационной палате, когда ворвавшиеся в больницу вооруженные люди отключили его сына от аппаратов и увезли в неизвестном направлении).

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    По другой версии, тело израильтянина похитили боевики "Бригад Дженина", которые требовали от Израиля вернуть тела "всех мучеников" из этой группировки.

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    Агентство Safa публиковало копию "теудат зеута" погибшего: 24 ноября ему должно было исполниться 18 лет.

    Израильский блогер "Абу Али", специализирующийся на освещении событий на Ближнем Востоке, в том числе в Палестинской автономии, писал: "Несмотря на публикации в израильских СМИ, ни одна (террористическая) организация/группировка официально не взяла на себя ответственность за похищение (тела), и до сих пор не было официально представлено/опубликовано никаких требований в обмен на передачу тела".

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    В переговорах о возвращении тела участвовали представители ООН, лидеры друзской и арабской общины Израиля.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 Ноября 2022
    Группа вооруженных израильтян опубликовала видео с угрозами прийти в Дженин
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 23 Ноября 2022
    Родные Тирана Фару просят не подвергать опасности солдат ЦАХАЛа ради возвращения его тела
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    Ганц распорядился закрыть КПП на севере Самарии
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    Тело израильтянина, погибшего в ДТП в Дженине, похищено боевиками
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