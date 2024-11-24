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Израиль

Спецназ ЯСАМ задержал нарушителей, ехавших против направления движения по 20-й трассе

Полиция
время публикации: 24 ноября 2024 г., 10:45 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 10:49
Спецназ ЯСАМ задержал нарушителей, ехавших против направления движения по 20-й трассе
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

Спецназа полиции ЯСАМ на 20-й трассе около Тель-Авива задержали двух нарушителей дорожного движения, ехавших на мотоцикле с электрическим приводом.

Пытаясь уйти от полицейского преследования, нарушители выезжали на трассу, двигаясь против направления движения, и совершали опасные маневры, ставя под угрозу свою жизнь и жизни других людей.

Нарушители арестованы. Мотоцикл конфискован.

Израиль
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