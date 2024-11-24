Кац отклонил рекомендацию начальника генштаба по продвижению двух офицеров южного округа

Министр обороны Исраэль Кац отклонил рекомендацию начальника генерального штаба ЦАХАЛа Герци а-Леви о продвижении по службе двух офицеров южного округа.

Речь идет об офицере оперативного отдела округа, а также об офицере инженерных войск. Их продвижение остановлено до завершения изучения вопроса об их деятельности до начала войны и во время ее.

Согласно опубликованной информации, Кац намерен помимо прочего встретиться с родителями наблюдательниц из укрепления "Нахал-Оз", чтобы позволить им высказать свою позицию по этому вопросу.

В конце прошлой недели начальник генерального штаба Герци А-Леви представил на утверждение министра обороны рекомендацию по продвижению по службе 41 офицера. Большинство рекомендаций утверждены.