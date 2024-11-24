Прибыв в больницу за медицинской помощью, посетитель угнал машину скорой помощи

Житель одного из населенных пунктов в окрестностях Иерусалима, прибывший в больницу "Адаса Эйн-Керем" в ночь на 16 ноября для получения медицинской помощи, угнал машину скорой помощи "Маген Давид Адом" со специальной стоянки на территории больницы. На вопрос волонтера МАДА, кто он такой, угонщик ответил, что он "работает на правительство", и машина якобы нужна для оперативных нужд.

Сотрудники МАДА тут же сообщили в полицию, полиция приступила к розыску скорой помощи, в то время как угонщик включил сирену и начал уходить от предполагаемой погони, нарушая правила дорожного движения, выезжая на встречную полосу, превышая скорость и проезжая на красный свет.

На определенном этапе сотрудники полиции засекли угнанную машину скорой помощи неподалеку от Иерусалима, они попытались ее остановить, и тогда подозреваемый направил автомобиль на них и ударил тараном полицейский автомобиль, причинив ему ущерб и подвергнув опасности жизнь полицейских.

Полицейские преследовали угнанную машину скорой помощи до тех пор, пока угонщик не бросил ее и попытался скрыться пешком, но сотрудник полиции догнал и арестовал его. Подозреваемый был доставлен для допроса в полицейский участок Мория, его арест несколько раз продлевался. В воскресенье, 24 ноября, против него было подано обвинительное заключение и просьба продлить срок содержания под стражей до завершения судебных разбирательств.