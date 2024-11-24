x
24 ноября 2024
|
последняя новость: 15:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 ноября 2024
|
24 ноября 2024
|
последняя новость: 15:32
24 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Прибыв в больницу за медицинской помощью, посетитель угнал машину скорой помощи

время публикации: 24 ноября 2024 г., 14:53 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 14:53
Прибыв в больницу за медицинской помощью, посетитель угнал машину скорой помощи
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

Житель одного из населенных пунктов в окрестностях Иерусалима, прибывший в больницу "Адаса Эйн-Керем" в ночь на 16 ноября для получения медицинской помощи, угнал машину скорой помощи "Маген Давид Адом" со специальной стоянки на территории больницы. На вопрос волонтера МАДА, кто он такой, угонщик ответил, что он "работает на правительство", и машина якобы нужна для оперативных нужд.

Сотрудники МАДА тут же сообщили в полицию, полиция приступила к розыску скорой помощи, в то время как угонщик включил сирену и начал уходить от предполагаемой погони, нарушая правила дорожного движения, выезжая на встречную полосу, превышая скорость и проезжая на красный свет.

На определенном этапе сотрудники полиции засекли угнанную машину скорой помощи неподалеку от Иерусалима, они попытались ее остановить, и тогда подозреваемый направил автомобиль на них и ударил тараном полицейский автомобиль, причинив ему ущерб и подвергнув опасности жизнь полицейских.

Полицейские преследовали угнанную машину скорой помощи до тех пор, пока угонщик не бросил ее и попытался скрыться пешком, но сотрудник полиции догнал и арестовал его. Подозреваемый был доставлен для допроса в полицейский участок Мория, его арест несколько раз продлевался. В воскресенье, 24 ноября, против него было подано обвинительное заключение и просьба продлить срок содержания под стражей до завершения судебных разбирательств.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 ноября 2024

В Иерусалиме злоумышленник угнал машину скорой помощи "Маген Давид Адом"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 марта 2024

Официальное сообщение ЦАХАЛа: террорист, ранивший троих израильтян, сдался военным в Иерихоне