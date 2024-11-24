Тревога в центре Израиля: в Герцлии, Нетании, Кейсарии, Хадере, Раанане. Перехвачены пять ракет

В 7:27-7:28 тревога "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в центре Израиля: в Герцлии, Нетании, Кейсарии, Хадере, Раанане и многих других населенных пунктах.

Подтвержден ракетный обстрел.

ЦАХАЛ заявляет, что были зафиксированы пуски шести ракет из Ливана, пять из них перехватили, шестая упала на открытой местности.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" заявляет, что сообщений о пострадавших не поступало.

Информация уточняется.