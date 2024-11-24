ЦАХАЛ сообщил о перехвате двух БПЛА около границы с Ливаном

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС перехватили два беспилотных самолета, проникших в Израиль из Ливана.

Речь идет о БПЛА, в связи с проникновением которых тревога "Цева адом" была активирована на севере Израиля с 6:15 до 6:56, сказано в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

В сообщении ЦАХАЛа также говорится о "дополнительных попытках перехвата". Из чего можно сделать вывод, что беспилотников было больше двух.

Сообщение ЦАХАЛа завершается фразой: "Инцидент исчерпан, на данном этапе сообщений о пострадавших не поступало".