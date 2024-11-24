x
24 ноября 2024
|
последняя новость: 07:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 ноября 2024
|
24 ноября 2024
|
последняя новость: 07:45
24 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ сообщил о перехвате двух БПЛА около границы с Ливаном

Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Беспилотники
время публикации: 24 ноября 2024 г., 07:20 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 07:25
ЦАХАЛ сообщил о перехвате двух БПЛА около границы с Ливаном
Ayal Margolin/Flash90

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС перехватили два беспилотных самолета, проникших в Израиль из Ливана.

Речь идет о БПЛА, в связи с проникновением которых тревога "Цева адом" была активирована на севере Израиля с 6:15 до 6:56, сказано в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

В сообщении ЦАХАЛа также говорится о "дополнительных попытках перехвата". Из чего можно сделать вывод, что беспилотников было больше двух.

Сообщение ЦАХАЛа завершается фразой: "Инцидент исчерпан, на данном этапе сообщений о пострадавших не поступало".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 ноября 2024

415-й день войны: ЦАХАЛ действует в Газе, "Хизбалла" обстреливает север и центр Израиля. Хронология
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 ноября 2024

Сигналы тревоги около границы с Ливаном: вторжение БПЛА, ракетные обстрелы