Тревога в центре Израиля: в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Герцлии, Кфар-Сабе. Есть попадания

В 12:52-12:55 тревога "Цева адом" прозвучала в центре Израиля: в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Герцлии, Од а-Шароне, Рош а-Айне, Кирьят-Оно, Кфар Сабе, Раанане, Рамат а-Шароне, Петах-Тикве и других населенных пунктах.

Были слышны взрывы.

ЦАХАЛ заявляет, что были зафиксированы пуски восьми ракет из Ливана. Большинство из них были перехвачены, но есть и попадания. Причинен ущерб.

В частности, был причинен ущерб домам и автомобилям в Петах-Тикве.

Информация уточняется.