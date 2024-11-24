Тревога в центре Израиля: в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Герцлии, Кфар-Сабе. Есть попадания
время публикации: 24 ноября 2024 г., 12:52 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 13:15
В 12:52-12:55 тревога "Цева адом" прозвучала в центре Израиля: в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Герцлии, Од а-Шароне, Рош а-Айне, Кирьят-Оно, Кфар Сабе, Раанане, Рамат а-Шароне, Петах-Тикве и других населенных пунктах.
Были слышны взрывы.
ЦАХАЛ заявляет, что были зафиксированы пуски восьми ракет из Ливана. Большинство из них были перехвачены, но есть и попадания. Причинен ущерб.
В частности, был причинен ущерб домам и автомобилям в Петах-Тикве.
Информация уточняется.