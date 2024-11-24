Утверждена кандидатура нового посла Израиля в США

Правительство единогласно утвердило назначение доктора Йехиэля Лайтера на пост посла Израиля в США.

Лайтер вступит в должность 24 января и сменит нынешнего посла в США Майка Герцога.

Назначение Лайтера утверждено комиссией по назначению высокопоставленных чиновников.

Йехиэль Лайтер занимает должность старшего научного сотрудника в институте "Шалем" и преподает философию в Академическом центре "Оно".

Сын Лайтера, майор запаса Моше Йедидия Лайтер, погиб 10 ноября 2023 года в ходе операции в секторе Газы.