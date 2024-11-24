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Израиль

Утверждена кандидатура нового посла Израиля в США

США
МИД
Правительство
время публикации: 24 ноября 2024 г., 12:17 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 12:27
Утверждена кандидатура нового посла Израиля в США
AP Photo/Andrew Harnik

Правительство единогласно утвердило назначение доктора Йехиэля Лайтера на пост посла Израиля в США.

Лайтер вступит в должность 24 января и сменит нынешнего посла в США Майка Герцога.

Назначение Лайтера утверждено комиссией по назначению высокопоставленных чиновников.

Йехиэль Лайтер занимает должность старшего научного сотрудника в институте "Шалем" и преподает философию в Академическом центре "Оно".

Сын Лайтера, майор запаса Моше Йедидия Лайтер, погиб 10 ноября 2023 года в ходе операции в секторе Газы.

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Послом Израиля в Соединенных Штатах назначен Йехиэль Лайтер