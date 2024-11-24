МАДА: в результате обстрела центра Израиля из Ливана есть пострадавшие
время публикации: 24 ноября 2024 г., 13:26 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 13:49
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает о пострадавших в результате недавнего ракетного обстрела центра Израиля.
В больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве доставлена женщина примерно 70 лет в состоянии средней степени тяжести – она получила отравление дымом.
Мужчина 23 лет получил легкие ранения. Его доставили в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.
Есть травмированные по пути в убежища (легкие травмы).
Также нескольким людям потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.