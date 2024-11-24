x
24 ноября 2024
|
последняя новость: 14:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 ноября 2024
|
24 ноября 2024
|
последняя новость: 14:05
24 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

МАДА: в результате обстрела центра Израиля из Ливана есть пострадавшие

Мада
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 24 ноября 2024 г., 13:26 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 13:49
МАДА: в результате обстрела центра Израиля из Ливана есть пострадавшие
Пресс-служба МАДА

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает о пострадавших в результате недавнего ракетного обстрела центра Израиля.

В больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве доставлена женщина примерно 70 лет в состоянии средней степени тяжести – она получила отравление дымом.

Мужчина 23 лет получил легкие ранения. Его доставили в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Есть травмированные по пути в убежища (легкие травмы).

Также нескольким людям потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 ноября 2024

415-й день войны: "Хизбалла" обстреливает север и центр Израиля. Хронология