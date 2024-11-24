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Израиль

Правительственным структурам предложено разорвать контакты с газетой "Гаарец"

Правительство
СМИ
время публикации: 24 ноября 2024 г., 13:09 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 13:14
Правительственным структурам предложено разорвать контакты с газетой "Гаарец"
Wikipedia.org. Фото: Hmbr at he.wikipedia / CC-BY-2.5; Released under the GNU Free Documentation License

Правительство единогласно утвердило предложение министра связи Шломо Караи разорвать всяческие контакты с газетой "Гаарец".

Согласно решению кабинета, всем правительственным структурам и финансируемым ею организациям, не заключать какие-либо контракты с газетой "Гаарец" и не публиковать в ней что-либо.

В решении правительства говорится о том, что оно было принято на фоне многочисленных публикаций, наносящих ущерб легитимации государства и его праву на самооборону. В качестве примера приводится скандальное заявление издателя "Гаарец" Амоса Шокена. В своем выступлении, организованном "Новым израильским фондом" и газетой "Гаарец", Шокен заявил буквально следующее: "Правительство Израиля готово установить жестокий режим апартеида в отношении палестинского населения. Правительство игнорирует высокую цену, которую обе стороны платят за защиту поселений, в то время как оно сражается с палестинскими борцами за свободу, которых Израиль называет террористами. В определенной степени то, что происходит сейчас на оккупированных территориях и частично в Газе – это вторая "накба". Должно быть создано палестинское государство, и с моей точки зрения, единственный путь добиться этого – наложить санкции на государство Израиль, на его лидеров, противящихся этому пути, и на поселенцев".

Израиль
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