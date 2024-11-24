Метеорологи: первый в этом сезоне снегопад на Хермоне продлится несколько дней

Согласно прогнозам метеослужбы Израиля, вечером 24 ноября ожидается начало первого в этом сезоне снегопада на вершине горы Хермон.

Снег будет идти в течение нескольких дней – 25-26 ноября. Температура на вершине Хермона в эти дни будет от -2 до 0 градусов.

Однако значительный снежный покров, скорее всего, не образуется. Снега выпадет немного. 27 ноября снегопад прекратится – потеплеет, температура поднимется до 4-7 градусов.

В прошлом зимнем сезоне последний снегопад на Хермоне фиксировали 24 февраля 2024 года.

Самые снежные зимы в Израиле

Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.