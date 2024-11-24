Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 24 ноября, температура резко понизится и будет ниже среднесезонной. Облачно. Дожди от севера до Негева. Возможны затопления в Иудейской пустыне и долине Мертвого моря. Ожидается снегопад на вершине Хермона. Шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 10-15 градусов, в Тель-Авиве – 16-19, в Хайфе – 14-20, в Эйлате – 18-26, в Беэр-Шеве – 15-18, в Мицпе-Рамоне – 11-17, на побережье Мертвого моря – 20-23, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-19, в Ариэле – 11-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-21, на Голанских высотах – 10-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 70-450 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В понедельник – похолодание, облачно, возможен снегопад на Хермоне. Во вторник-среду – переменная облачность, температура немного повысится.