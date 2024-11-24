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Израиль

Инцидент в Хевроне: трое из пяти подозреваемых освобождены из-под стражи

Суд
Расследование
время публикации: 24 ноября 2024 г., 11:41 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 11:49
Инцидент в Хевроне: трое из пяти подозреваемых освобождены из-под стражи
Wisam Hashlamoun/Flash90

Суд освободил троих из пяти подозреваемых в нападении на командующего центральным округом Ави Блота. Об этом сообщили из организации "Хонену".

Адвокат подозреваемых заявил, что они были задержаны из-за "их внешности", а также из-за желания "показать командующему округом активные действия".

"Несмотря на громкие заголовки, в суде выяснилось, что речь шла не о "массовых беспорядках", а о маленьком протесте".

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