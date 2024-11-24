Инцидент в Хевроне: трое из пяти подозреваемых освобождены из-под стражи

Суд освободил троих из пяти подозреваемых в нападении на командующего центральным округом Ави Блота. Об этом сообщили из организации "Хонену".

Адвокат подозреваемых заявил, что они были задержаны из-за "их внешности", а также из-за желания "показать командующему округом активные действия".

"Несмотря на громкие заголовки, в суде выяснилось, что речь шла не о "массовых беспорядках", а о маленьком протесте".