Инцидент в Хевроне: трое из пяти подозреваемых освобождены из-под стражи
время публикации: 24 ноября 2024 г., 11:41 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 11:49
Суд освободил троих из пяти подозреваемых в нападении на командующего центральным округом Ави Блота. Об этом сообщили из организации "Хонену".
Адвокат подозреваемых заявил, что они были задержаны из-за "их внешности", а также из-за желания "показать командующему округом активные действия".
"Несмотря на громкие заголовки, в суде выяснилось, что речь шла не о "массовых беспорядках", а о маленьком протесте".