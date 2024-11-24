ЦАХАЛ предупредил жителей 10 домов в пригородах Бейрута о предстоящих ударах
время публикации: 24 ноября 2024 г., 20:22 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 20:22
Руководитель пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал https://x.com/AvichayAdraee/status/1860670762043998508 предупреждение для жителей районов Аль-Хадас, Харет-Хрейк, Хабайри и Бурдж аль-Баражнэ в Дахии на юге Бейрута: ЦАХАЛ планирует атаковать объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы".
"Вы находитесь вблизи объектов "Хизбаллы", которые в ближайшее время станут целями операции Армии обороны Израиля. Для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей вы должны немедленно эвакуироваться из этих зданий и прилегающих к ним строений и отойти от них на расстояние не менее 500 метров", – пишет Эдраи.
На спутниковых снимках, прилагаемых к предупреждениям, красным цветом выделены объекты "Хизбаллы".