ЦАХАЛ предупредил жителей 10 домов в пригородах Бейрута о предстоящих ударах

Руководитель пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал https://x.com/AvichayAdraee/status/1860670762043998508 предупреждение для жителей районов Аль-Хадас, Харет-Хрейк, Хабайри и Бурдж аль-Баражнэ в Дахии на юге Бейрута: ЦАХАЛ планирует атаковать объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы".

"Вы находитесь вблизи объектов "Хизбаллы", которые в ближайшее время станут целями операции Армии обороны Израиля. Для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей вы должны немедленно эвакуироваться из этих зданий и прилегающих к ним строений и отойти от них на расстояние не менее 500 метров", – пишет Эдраи.

На спутниковых снимках, прилагаемых к предупреждениям, красным цветом выделены объекты "Хизбаллы".