ЦАХАЛ предупреждает жителей Дахии: будет атака на "Хизбаллу" в Аль-Хадас и Бурдж аль-Баражнэ
время публикации: 24 ноября 2024 г., 15:26 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 15:30
Руководитель пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение жителям районов Аль-Хадас и Бурдж аль-Баражнэ в Дахии на юге Бейрута: ЦАХАЛ планирует атаковать объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы".
"Для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей вы должны немедленно эвакуироваться из этих зданий и прилегающих к ним строений и отойти от них на расстояние не менее 500 метров", – пишет Эдраи.
В прилагаемых к предупреждению картах красным цветом отмечены объекты "Хизбаллы", они размещены в непосредственной близости от школ, что в очередной раз демонстрирует использование террористами мирного ливанского населения в качестве живого щита.
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