ЦАХАЛ предупреждает жителей Дахии: будет атака на "Хизбаллу" в Аль-Хадас и Бурдж аль-Баражнэ

Руководитель пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение жителям районов Аль-Хадас и Бурдж аль-Баражнэ в Дахии на юге Бейрута: ЦАХАЛ планирует атаковать объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы".

"Для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей вы должны немедленно эвакуироваться из этих зданий и прилегающих к ним строений и отойти от них на расстояние не менее 500 метров", – пишет Эдраи.

В прилагаемых к предупреждению картах красным цветом отмечены объекты "Хизбаллы", они размещены в непосредственной близости от школ, что в очередной раз демонстрирует использование террористами мирного ливанского населения в качестве живого щита.