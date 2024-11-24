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Израиль

ЦАХАЛ предупреждает жителей Дахии: будет атака на "Хизбаллу" в Аль-Хадас и Бурдж аль-Баражнэ

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 24 ноября 2024 г., 15:26 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 15:30
ЦАХАЛ предупреждает жителей Дахии: будет атака на "Хизбаллу" в Аль-Хадас и Бурдж аль-Баражнэ
Пресс-служба ЦАХАЛа

Руководитель пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение жителям районов Аль-Хадас и Бурдж аль-Баражнэ в Дахии на юге Бейрута: ЦАХАЛ планирует атаковать объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы".

"Для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей вы должны немедленно эвакуироваться из этих зданий и прилегающих к ним строений и отойти от них на расстояние не менее 500 метров", – пишет Эдраи.

В прилагаемых к предупреждению картах красным цветом отмечены объекты "Хизбаллы", они размещены в непосредственной близости от школ, что в очередной раз демонстрирует использование террористами мирного ливанского населения в качестве живого щита.

Израиль
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