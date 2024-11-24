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Израиль

Тревога около границы с Ливаном: вторжение БПЛА

Война с "Хизбаллой"
Цева адом
время публикации: 24 ноября 2024 г., 06:16 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 06:31
Тревога около границы с Ливаном
Ayal Margolin/Flash90

В 6:15:6:16 24 ноября в Араб аль-Арамшэ, около границы с Ливаном, прозвучала тревога "Цева адом", предупреждающая о проникновении БПЛА.

В 6:17 тревога прозвучала в поселках Клиль и Рош а-Никра.

В 6:18-6:25 тревога в ряде других населенных пунктов Западной и Верхней Галилеи.

6:30. Сигналы тревоги, предупреждающие о вторжении БПЛА, в ряде населенных пунктов Верхней Галилеи. ЦАХАЛ заявляет: цели контролируются израильскими ВВС.

Информация уточняется.

Израиль
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