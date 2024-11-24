ЦАХАЛ уничтожил пусковую установку "Хизбаллы", из которой обстреливали Хайфу. Видео
время публикации: 24 ноября 2024 г., 16:16 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 16:22
ЦАХАЛ уничтожил пусковую установку "Хизбаллы", из которой производились запуски ракет в направлении Хайфы сегодня в 13:03-13:04. Опубликована видеозапись ликвидации.
ЦАХАЛ также сообщает, что в 15:31-15:35 из Ливана по Западной Галилее, Верхней Галилее и району Хайфы было выпущено около 25 ракет. Некоторые были перехвачены, но были и падения ракет на израильской территории.
В 15:44 тревога была ложной, заявляет ЦАХАЛ.