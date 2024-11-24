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Израиль

Сигналы тревоги на севере Израиля и Самарии. ЦАХАЛ: из Ливана запущены две ракеты

Война с "Хизбаллой"
Цева адом
время публикации: 24 ноября 2024 г., 18:14 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 18:27
Сигналы тревоги вновь звучат на севере Израиля и Самарии
AP Photo/Leo Correa

В 18:09 – 18:12 система раннего предупреждения о ракетных обстрелах была активирована в Крайот, в центральной части Галилеи, А-Амаким, в Самарии и на границе с Ливаном.

Сигналы тревоги прозвучали в десятках населенных пунктов, включая Нешер, Мицпе-Авив, Шфарам, Кирьят-Ата, Акко, Кфар Масарик, Кирьят-Бялик, Кирьят-Яма и других поселках.

"Цева Адом" также прозвучала в поселках в Самарии.

Служба "Маген Давид Адом" передала, что бригады "скорой помощи" отправлены к местам предположительного падения обломков ракет. По данным на 18:14 в диспетчерскую службу не поступало сообщений о пострадавших или раненых в результате обстрела.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск двух ракет из Ливана, обе упали за пределами израильских населенных пунктов.

При этом в палестинских источниках появилась информация, что ракетой поврежден дом в Туль-Кареме, три человека получили легкие ранения.

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