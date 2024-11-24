Глава МВД распорядился дать вид на жительство отцу погибшего солдата Сидрика Грина

Министр внутренних дел Моше Арбель сообщил, что Энрико Басилио, отец 23-летнего старшины запаса Сидрика Грина – бойца инженерно-саперных войск, погибшего в секторе Газы 22 января, – получит вид на жительство в Израиле. Энрико Басилио был депортирован из Израиля 22 года назад.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", в понедельник отец погибшего солдата прибудет в Управление регистрации населения и миграции в Тель-Авиве, чтобы получить документы о присвоении ему статуса в Израиле. Таким образом, министр удовлетворил рекомендацию Управления о предоставлении отцу солдата статуса постоянного жителя.

Грин был одним из 19 бойцов ЦАХАЛа, погибших при обрушении двух заминированных домов после того, как по ним открыли огонь боевики ХАМАСа. Отец Грина был депортирован на Филиппины, когда Сидрику было два года, и мальчика вырастила мать, Эмильда Грин.