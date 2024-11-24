Сирены в центре Израиля. ЦАХАЛ: ракетный обстрел из Ливана

В 18:31 система раннего предупреждения активирована в десятках населенных пунктов в центре Израиля.

Сирены прозвучали в Петах-Тикве, Од а-Шароне, Кфар-Сабе, Гиват а-Шлоша и других городах и поселках.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск одной ракеты из Ливана, она была перехвачена силами ПВО.

Это третий за день ракетный обстрел центра Израиля из Ливана.

В 18:31 служба "Маген Давид Адом" передала, что не получала сообщений о раненых или пострадавших в результате обстрела.