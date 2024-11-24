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Израиль

Сирены в центре Израиля. ЦАХАЛ: ракетный обстрел из Ливана

Война с "Хизбаллой"
Цева адом
Хизбалла
время публикации: 24 ноября 2024 г., 18:34 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 18:42
Сирены в центре Израиля. ЦАХАЛ: ракетный обстрел из Ливана
Фото NEWSru.co.il

В 18:31 система раннего предупреждения активирована в десятках населенных пунктов в центре Израиля.

Сирены прозвучали в Петах-Тикве, Од а-Шароне, Кфар-Сабе, Гиват а-Шлоша и других городах и поселках.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск одной ракеты из Ливана, она была перехвачена силами ПВО.

Это третий за день ракетный обстрел центра Израиля из Ливана.

В 18:31 служба "Маген Давид Адом" передала, что не получала сообщений о раненых или пострадавших в результате обстрела.

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