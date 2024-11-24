Палестинские источники: ракета, запущенная из Ливана, попала в дом в Туль-Кареме

После ракетного обстрела из Ливана, осуществленного "Хизбаллой вскоре после 18:00, в палестинских источниках появилась информация о падении ракеты на палестинской территории.

Сообщается, что ракетой поврежден дом в Туль-Кареме. Легкие ранения получили три человека.

В 18:09 – 18:12 система раннего предупреждения была активирована в Крайот, в центральной части Галилеи, а также в Самарии. Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск двух ракет, обе упали за пределами израильских населенных пунктов.