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Израиль

Палестинские источники: ракета, запущенная из Ливана, попала в дом в Туль-Кареме

время публикации: 24 ноября 2024 г., 18:31 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 18:31
Палестинские источники: ракета, запущенная из Ливана, попала в дом в Туль-Кареме
Sraya Diamant/Flash90

После ракетного обстрела из Ливана, осуществленного "Хизбаллой вскоре после 18:00, в палестинских источниках появилась информация о падении ракеты на палестинской территории.

Сообщается, что ракетой поврежден дом в Туль-Кареме. Легкие ранения получили три человека.

В 18:09 – 18:12 система раннего предупреждения была активирована в Крайот, в центральной части Галилеи, а также в Самарии. Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск двух ракет, обе упали за пределами израильских населенных пунктов.

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