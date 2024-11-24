Тревога "Цева адом" в Хайфе, Нагарии и окрестностях: ракетный обстрел
время публикации: 24 ноября 2024 г., 13:00 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 13:15
В 13:00-13:02 24 ноября тревога "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в Нагарии и многих других населенных пунктах Западной Галилеи.
В 13:02-13:04 тревога была в Хайфе, Нешере и окрестностях.
В 13:05-13:06 тревога в Нагарии и окрестностях.
В 13:08-13:14 тревога около границы с Ливаном: в Манаре, Ироне, Авивим, Бен Ами.
Информация уточняется.