Тревога "Цева адом" в Хайфе, Нагарии и окрестностях: ракетный обстрел

В 13:00-13:02 24 ноября тревога "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в Нагарии и многих других населенных пунктах Западной Галилеи.

В 13:02-13:04 тревога была в Хайфе, Нешере и окрестностях.

В 13:05-13:06 тревога в Нагарии и окрестностях.

В 13:08-13:14 тревога около границы с Ливаном: в Манаре, Ироне, Авивим, Бен Ами.

Информация уточняется.