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Израиль

Тревога "Цева адом" в Хайфе, Нагарии и окрестностях: ракетный обстрел

Война с "Хизбаллой"
Цева адом
время публикации: 24 ноября 2024 г., 13:00 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 13:15
Тревога "Цева адом" в Хайфе, Нагарии и окрестностях: ракетный обстрел
Michael Giladi/Flash90

В 13:00-13:02 24 ноября тревога "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в Нагарии и многих других населенных пунктах Западной Галилеи.

В 13:02-13:04 тревога была в Хайфе, Нешере и окрестностях.

В 13:05-13:06 тревога в Нагарии и окрестностях.

В 13:08-13:14 тревога около границы с Ливаном: в Манаре, Ироне, Авивим, Бен Ами.

Информация уточняется.

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