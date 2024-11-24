Штаб национальной безопасности публикует рекомендации для израильтян, находящихся в Таиланде

Штаб национальной безопасности повышает до второго уровня степень террористической опасности в Таиланде и публикует рекомендации для находящихся в этой стране израильтян. При этом подчеркивается, что речь идет не о ужесточении, а о закреплении рекомендаций, опубликованных 12 ноября.

Израильтянам, находящимся в Таиланде, рекомендуется:

1. Не участвовать в людных мероприятиях с израильской окраской, особенно такие, что анонсировались заранее, и избегать мест развлечений, ассоциирующихся с Израилем.

2. Сообщать местным правоохранительным органам о случаях враждебных действий в отношении евреев или израильтян.

3. Не выставлять напоказ израильскую и еврейскую символику.

4. Не сообщать в социальных сетях о месте своего пребывания или планах.

5. Не обсуждать воинскую и резервистскую службу и ситуацию в сфере безопасности в Изариле. Не следует также публиковать в социальных сетях посты по этой тематике. Отметим, что это новая рекомендация.

Эти рекомендации действуют на всей территории Таиланда. Штаб национальной безопасности напоминает, что в южных районах страны террористическая опасность достигает четвертого уровня.