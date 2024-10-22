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Израиль

Саар просит предоставить израильское гражданство семье погибшего сержанта Элишая Юнга

время публикации: 22 октября 2024 г., 14:40 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 14:40
Саар просит предоставить израильское гражданство семье погибшего сержанта Элишая Юнга
Yonatan Sindel/Flash90, пресс-служба ЦАХАЛа

Лидер партии "Ямин Мамлахти" Гидеон Саар обратился к министру внутренних дел Моше Арбелю с просьбой рассмотреть возможность предоставления израильского гражданства членам семьи сержанта Элишая Юнга, солдата ЦАХАЛа, погибшего в бою на севере сектора Газы 19 октября 2024 года.

Элишай Юнг принадлежал к общине "Ивриим" – это небольшая религиозная группа чернокожих евреев, потомков афроамериканских иммигрантов из Иллинойса, которые в конце 1960-х годов прибыли в Израиль. Большинство "ивриим", насчитывающей свыше 2000 человек, проживают в общине в Димоне, небольшие группы проживают в Араде, Тверии и Мицпе-Рамоне. Некоторые из них считают себя евреями, но основной иудаизм не считает их таковыми.

"Ивриим" строит свой образ жизни на собственной интерпретации Торы. Как и караимы, они не принимают раввинской традиции. "Ивриим" придерживаются веганства и полигамных браков, их образ жизни характеризуется взаимной помощью.

Около десяти лет назад, будучи министром внутренних дел, Саар принял решение, урегулировавшее статус служащих в ЦАХАЛе членов общины "Ивриим" и их семей. Согласно этому решению, военнослужащие ЦАХАЛа и их семьи имеют право подать заявление на получение гражданства по истечении 18 месяцев со дня призыва.

Однако с момента призыва Элишая не прошло 18 месяцев. "Семья Юнга понесла самую тяжелую утрату во имя безопасности государства, – объяснил свое обращение Гидеон Саар. – Было бы справедливо предоставить израильское гражданство его семье".

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