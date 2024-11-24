Дело "чужого эмбриона": суд постановил передать двухлетнюю Софию биологическим родителям

Девочка по имени София, которая из-за ошибки выполнявших процедуру экстракорпорального оплодотворения специалистов в ришон ле-ционском отделении больницы "Ассута" родилась не у своих биологических родителей, а у другой пары, проходившей ту же процедуру, через два года после рождения и воспитания выносившей и родившей ее матерью будет изъята из семьи и передана биологическим родителям. Такое решение принял судья суда по семейным делам Овед Элиас, подчеркнув в своем вердикте, что "любой исход дела нанесет определенный ущерб ребенку".

Как сообщает в воскресенье, 24 ноября, сайт новостной службы 12 канала ИТВ, адвокаты пары, давшей малышке жизнь, шокированы решением суда, которое они называют скоропалительным и неожиданным, учитывая, что состояние заседания, на котором рассматривались доказательства, состоялось лишь несколько дней назад, и даже его протокол еще не готов, а в позиции эксперта были найдены множество несоответствий.

Напомним, речь идет об одном из самых скандальных случаев в истории ЭКО в Израиле: у женщины, находившейся на седьмом месяце беременности, анализы плода показали генетическое несоответствие с вынашивающей его матерью и ее мужем. В течение длительного времени медики и юристы пытались установить биологических родителей эмбриона, проверку прошли десятки женщин, БАГАЦ распорядился оставить девочку с матерью, которая ее выносила и родила, но через полтора года нашлись ее биологические родители.

Биологические родители девочки, которую зовут София и которая к тому времени уже давно росла с давшей ей жизнь матерью, начали судебный процесс, требующий передать им опеку над ребенком. Отмечается, что за эти два с половиной года родители девочки постоянно были рядом с ней, и во время операции и другого необходимого лечения, и теперь она по решению суда должна перейти под опеку биологических родителей. Одним из аргументов биологических родителей было требование "отдать предпочтение голосу крови".

В своем вердикте судья Овед Элиас пишет: "Трагическая, серьезная и прискорбная ошибка, допущенного на одном из этапов медицинской процедуры в отделении ЭКО больницы "Ассута" привела к напряженному и беспрецедентному конфликту между сторонами. Из-за сложности этого случая и его особых обстоятельств любой исход приведет к определенному ущербу для ребенка, и ни один результат не будет удовлетворяющим для одной из сторон".

Адвокаты, представляющие родителей девочки, намерены изучить решение суда и подать апелляцию в суд высшей инстанции с просьбой приостановить исполнение судебного решения.